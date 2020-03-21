Во Львове госпитализировали 7 пассажиров, прибывших спецпоездами из ЕС
Семерых пассажиров пяти спецпоездов, которыми граждане Украины сегодня возвращались из стран ЕС, госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу, сообщил на брифинге и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.
«Сегодня в Украину прибыли 5 поездов из Пшемысля в Киев. В каждом из поездов находилось от 500 до 800 человек. Во Львове вышли около 660 пассажиров. Все пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове и в результате этих действий 7 человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики», -- сказал Васько.
По его словам, остальные пассажиры подписали информированное согласие о том, что им известно о нормах законов Украины, в частности, о карантине для прибывающих из-за границы.