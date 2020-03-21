События

00:14 21.03.2020

Во Львове госпитализировали 7 пассажиров, прибывших спецпоездами из ЕС

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Семерых пассажиров пяти спецпоездов, которыми граждане Украины сегодня возвращались из стран ЕС, госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу, сообщил на брифинге и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

«Сегодня в Украину прибыли 5 поездов из Пшемысля в Киев. В каждом из поездов находилось от 500 до 800 человек. Во Львове вышли около 660 пассажиров. Все пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове и в результате этих действий 7 человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики», -- сказал Васько.

По его словам, остальные пассажиры подписали информированное согласие о том, что  им известно о нормах законов Украины, в частности, о карантине для прибывающих из-за границы.

Теги: #ес #госпитализация #львов #пассажиры #украина
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