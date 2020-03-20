СНБО предоставил современный программный комплекс для управления статистикой по всей Украине в нынешней ситуации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны предоставил правительству современный программный комплекс для управления статистикой по всей Украине в нынешней ситуации, связанной с распространением коронавируса.

"Мы работаем с Советом национальной безопасности и обороны, который предоставил современный программный комплекс, чтобы мы буквально за ближайшие сутки свели и смогли управлять целой статистикой по всей Украине, по каждой больнице, поликлинике", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.