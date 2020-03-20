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17:16 20.03.2020

АТБ ввел ограничение на количество посетителей в части магазинов

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АТБ ввел ограничение на количество посетителей в части магазинов

ООО "АТБ-Маркет" (Днепр), владеющее в Украине сетью магазинов формата "дискаунтер" и входящее в корпорацию "АТБ", с 19 марта ввел ограничение на количество посетителей в магазинах некоторых населенных пунктов.

"Согласно введенному ограничению, в магазине на момент совершения покупки должно находиться не более чем 10-20 чел. без учета сотрудников магазина. Количество покупателей, входящих в магазин, приравнивается к количеству покупателей, выходящих из магазина", - говорится в сообщении пресс-службы сети.

Так, ограничение уже действует в следующих населенных пунктах: Запорожье, Луцк, Черкассы, Полтава, Тернополь, Винница, Кропивницкий, Мелитополь, Белая Церковь, Балаклея, Кременчуг, Первоймайский, Коломыя, Яремче, Изюм, Конотоп, Калуш, Васильевка, Угледар, Желтые Воды, Любомль, Нововолынск, Заболтов, с.Татарив, Бородянка, Обухов, Рокитное, Узин, Балта, Килия, Роздольная, Горишние Плавни, Дергачи, Змиив, Ромны, Тростянец, смт Слобожанское, Кролевец, Знамянка, Долинское.

Решение об ограничении числа посетителей в других регионах будет приниматься в соответствии с распоряжениями местных властей, уточняется в сообщении.

Как сообщалось, АТБ с 18 марта ввел во всех магазинах ограничения по продаже товаров в одни руки.

Корпорация "АТБ" - объединение компаний в сфере розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-маркет", кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит Плюс" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд"), спорткомплекс "Восход" в Днепре. В корпорации насчитывается более 64 тыс. сотрудников.

Теги: #коронавирус #атб
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