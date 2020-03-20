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17:01 20.03.2020

Разумков исключает остановку работы Рады после заражения Шахова коронавирусом

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Разумков исключает остановку работы Рады после заражения Шахова коронавирусом

Несмотря на то, что народный депутат и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заболел коронавирусом COVID-19, Верховная Рада не будет закрываться на карантин и продолжит свою работу, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что Верховная Рада будет работать. Понимаю, что человек, который заразился коронавирусом, действительно будет находиться на самоизоляции, дай Бог ему здоровья, чтобы он быстрее вернулся в строй. На работу самого парламента, как институции, это не повлияет", - заявил Разумков в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Спикер парламента заверил, что несмотря на карантин, Верховная Рада продолжает работу по разработке новых законопроектов в комитетах.

"Мы действительно перешли в режим работы в комитетах. Это не означает какой-то карантин, закрытие или переучет Верховной Рады, мы работаем в нормальном режиме, в таком, как работали раньше. Единственное – уменьшаем количество людей, которые собираются в одном помещении для того, чтобы сократить риски заражения, заболевания. По этому принципу живет вся страна. Верховная Рада работает, комитеты работают, я на рабочем месте вчера, сегодня, завтра, послезавтра, надеюсь, что столько, сколько буду работать – столько и буду пребывать на рабочем месте", - добавил Разумков.


Полный текст интервью с Разумкова будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #коронавирус #разумков #шахов
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