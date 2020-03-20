В ближайшее время из Китая прибудут 10 млн высокоточных тестов на коронавирус и 400 тыс. экспресс-тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 1 млн масок

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ожидаемой в ближайшее время поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.

"В течение 48 часов мы ожидаем прибытия в Украину из Китая: 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины; 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки; 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции; 400 тыс. экспресс-тестов и 10 тыс. литров дезинфицирующей жидкости", - сказал он в своем обращении к украинцам в пятницу.

Зеленский также указал, что получена первая партия экспресс-тестов, изготовленная Институтом молекулярной биологии НАН Украины. "Я очень благодарен нашим ученым, нашим специалистам за то, что в короткие сроки смогли это сделать", - отметил он.

Президент подчеркнул, что власть сделает всё, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина Украины.