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11:36 20.03.2020

Министр экономики Франции призывает выплатить премии в 1 тыс. евро сотрудникам, продолжающим работу несмотря на COVID-19

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Министр экономики Франции призывает выплатить премии в 1 тыс. евро сотрудникам, продолжающим работу несмотря на COVID-19

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в пятницу призвал работодателей выплатить премии сотрудникам, которые продолжают работу во время действующих карантинных мер.

"Я призываю все ассоциации и крупные компании выплатить премию в 1 тыс. евро, она не будет облагаться налогом", - сказал Ле Мэр в эфире радиостанции LCI. Он добавил, что компании могут выплатить ее при таких условиях до 30 июня.

"Мы должны сделать лучшее для всех тех людей, в чьей работе мы непременно нуждаемся", - отметил министр. При этом, он не уточнил, о сотрудниках каких именно профессий идет речь. Также министр не пояснил, что считает ли он удаленную работу достойной таких выплат.

Во Франции действует общенациональный карантин в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Жителям разрешается ездить на работу в тех случаях, когда они не могут трудиться удаленно.

По последним данным, во Франции выявлено около 11 тыс. случаев заражения. Более 370 скончались, более 1,2 тыс. выздоровели.

Теги: #коронавирус #франция
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