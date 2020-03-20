НСЗУ изыскала средства для увеличения оплат труда медработникам, которые работают в эпидемии – Ляшко

Национальная служба здоровья Украину (НСЗУ) изыскала средства для увеличения оплаты труда медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы найдем средства, мы сегодня просчитываем. НСЗУ в ближайшее время проинформирует о сумме средства, НСЗУ уже пересмотрела коэффициенты и имеет определенную сумму из программы медицинских гарантий, которая будет направлена на доплату медработникам, которые работают в эпидемии", - сказал он в эфире программы "Право на власть"на телеканале "1+1".

Ляшко не уточнил, о какой суме идет речь.

Ляшко сообщил, что Минздрав также обратился к Минфину с просьбой выполнить решение СНБО выделить дополнительно средства Минздраву, чтобы увеличить оплату труда медработников.