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00:11 20.03.2020

НСЗУ изыскала средства для увеличения оплат труда медработникам, которые работают в эпидемии – Ляшко

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НСЗУ изыскала средства для увеличения оплат труда медработникам, которые работают в эпидемии – Ляшко

Национальная служба здоровья Украину (НСЗУ) изыскала средства для увеличения оплаты труда медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы найдем средства, мы сегодня просчитываем.  НСЗУ  в ближайшее время проинформирует о сумме средства, НСЗУ уже пересмотрела коэффициенты и имеет определенную сумму из программы медицинских гарантий, которая будет направлена на доплату медработникам, которые работают в эпидемии", - сказал он в эфире программы "Право на власть"на телеканале "1+1".

Ляшко не уточнил, о какой суме идет речь. 

Ляшко сообщил, что  Минздрав также обратился к Минфину с просьбой выполнить решение СНБО выделить дополнительно средства Минздраву, чтобы увеличить оплату труда медработников.

Теги: #медработники #украина #коронавирус
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