Глава Европарламента созывает внеочередную пленарную сессию для одобрения мер против COVID-19

Председатель Европейского парламента (ЕП) Давил Сассоли объявил в четверг о созыве внеочередной пленарной сессии ЕП 26 марта для одобрения подготовленных Европейской комиссией мер по борьбе против COVID-19.

Глава Европарламента принял это решение после видеоконференции с руководителями политических фракций ЕП. Впервые в истории Европарламента депутаты будут голосовать дистанционно, сообщает пресс-служба ЕП.

"Решение ЕЦБ, принятое вчера вечером, выделить 750 млрд евро дополняет призывы парламента, меры (Европейской) комиссии, государств-членов и возможные новые инициативы, такие как выделение еще 500 млрд евро за счет Европейского механизма стабильности, именуемого "фондом спасения"", - говорится в заявлении председателя ЕП.

Речь идет в целом, уточнил Сассоли, об акции, приближающейся к 2 тыс. миллиардов евро.

"Это самая крупная демонстрация силы европейской солидарности на данный день, сравнимая только с планом Маршалла, который помог нашим странам выбраться из разрухи Второй мировой войны", - считает глава Европейского парламента.

По его словам, эти деньги помогут ограничить последствия эпидемии COVID-19 и поддержат исследования по разработке эффективной вакцины, а также предоставят ресурсы, необходимые для помощи экономике и европейской модели социальной защиты. Они, считает Сассоли, защитят рабочие места и предприятия и не позволят бросить семьи европейцев один на один с новыми проблемами в эти трудные времена.

Председатель Европарламента отметил, что выделяемые средства поддержат медицинские учреждения, врачей и больничный персонал, которые в настоящее время спасают жизни людей.

"Союз никого не оставит одного в беде. Никто из вас не останется в одиночестве", - заявил Сассоли.

Он также отметил, что Европарламент работает и продолжит свою работу, потому что "демократию нельзя остановить вирусом и потому что мы единственный европейский институт, избранный гражданами, которых мы хотим представлять и защищать".

"Вот почему я решил созвать пленарную сессию в четверг, 26 марта, с целью одобрить срочные меры, предложенные Европейской комиссией. Это будет первая пленарная сессия с использованием системы дистанционного голосования", - объяснил глава Европарламента.