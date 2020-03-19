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19:02 19.03.2020

Правительство Украины достигло договоренностей с авиакомпаниями Fly Dubai и Air Arabia об эвакуации украинцев из Шри-Ланки - Кулеба

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Правительство Украины достигло договоренностей с авиакомпаниями Fly Dubai и Air Arabia об эвакуации украинцев из Шри-Ланки - Кулеба

Правительство Украины достигло договоренностей с авиакомпаниями Fly Dubai и Air Arabia об эвакуации украинцев , находящихся в Шри Ланке, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Думаю, что ситуацию с украинцами, которые находятся на Шри-Ланке, мы решим. Есть договоренность с теми авиакомпаниями, которые их туда завозили: это"Fly Dubai и Air Arabia. Со SkyUp есть договоренность, что они готовы подстраховать", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Кроме того, Кулеба проинформировал, что в среду провел переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто и договорился о том, что Будапешт пустит транзитом из Австрии в Украину украинцев, которые застряли на границе между Австрией и Венгрией. "Но транзит будет контролируемый: с 21:00 до 5:00, чтобы минимизировать контакты и чтобы эти "караваны" не забивали пути", - пояснил он.

По словам главы МИД, тяжелее всего организовать эвакуацию украинцев из Латинской Америки, однако пообещал вернуть их на родину.

"На самом деле, тяжелее всего будет с украинцами, которые находятся в Латинской Америке. Я публично пообещал вытащить всех, и я настроен сдержать слово. У нас есть группы в Чили, в Мексике. То есть главная проблема - это отдаленные уголки, небольшие группы. Но все равно надо возвращать наших граждан", - добавил Кулеба.

Также он обратил внимание на то, что с каждым днем надо будет ужесточать инструменты контроля.

"А это значит, что мы должны сначала насытить внутренний рынок тестами и всеми средствами защиты, а затем, конечно, отдавать эти вещи в другие страны. Есть бесконечное количество логистически-финансовых вопросов: где это все покупать, получать, но всем этим мы занимаемся", - резюмировал министр.


Полный текст интервью с главой МИД Украины будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #коронавирус #авиакомпании #кулеба #мид
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