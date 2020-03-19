СММ ОБСЕ продолжит работать по всей Украине, несмотря на коронавирус

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжит работать по всей Украине, несмотря на угрозу распространения коронавируса, а также принимает все необходимые меры и предостережения для минимизации рисков, сообщили в Миссии.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) продолжает выполнять свой мандат по всей Украине. Осознавая и учитывая угрозу болезни COVID-19 для широкой общественности, СММ принимает все необходимые меры и предостережения для минимизации рисков", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СММ ОБСЕ в четверг.

Таким образом СММ ОБСЕ опровергла слухи о том, что якобы может прекратить работу на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook в среду, за прошедшую неделю около 600 местных жителей на временно оккупированной территории Донбасса обратились к врачам с симптомами ОРВИ, с подозрением на пневмонию - 91 человек.