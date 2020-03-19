События

17:21 19.03.2020

СММ ОБСЕ продолжит работать по всей Украине, несмотря на коронавирус

1 мин читать
СММ ОБСЕ продолжит работать по всей Украине, несмотря на коронавирус

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжит работать по всей Украине, несмотря на угрозу распространения коронавируса, а также принимает все необходимые меры и предостережения для минимизации рисков, сообщили в Миссии.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) продолжает выполнять свой мандат по всей Украине. Осознавая и учитывая угрозу болезни COVID-19 для широкой общественности, СММ принимает все необходимые меры и предостережения для минимизации рисков", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СММ ОБСЕ в четверг.

Таким образом СММ ОБСЕ опровергла слухи о том, что якобы может прекратить работу на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook в среду, за прошедшую неделю около 600 местных жителей на временно оккупированной территории Донбасса обратились к врачам с симптомами ОРВИ, с подозрением на пневмонию - 91 человек.

Теги: #коронавирус #оос #обсе
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:47 19.03.2020
Окружной административный суд Киева просят отменить распоряжение правительства о временном закрытии госграниц

Окружной административный суд Киева просят отменить распоряжение правительства о временном закрытии госграниц

17:45 19.03.2020
Лишиться работы из-за кризиса могут до полумиллиона украинцев - экс-министр экономики

Лишиться работы из-за кризиса могут до полумиллиона украинцев - экс-министр экономики

17:36 19.03.2020
Минздрав Украины намерен упростить процедуру регистрации антисептических средств

Минздрав Украины намерен упростить процедуру регистрации антисептических средств

17:33 19.03.2020
В Украину за 6 дней авиатранспортом доставлено 44 тыс. граждан - Криклий

В Украину за 6 дней авиатранспортом доставлено 44 тыс. граждан - Криклий

17:32 19.03.2020
Число заболевших коронавирусом в США превышает 10 тыс. - СМИ

Число заболевших коронавирусом в США превышает 10 тыс. - СМИ

17:29 19.03.2020
Князь Монако заразился коронавирусом, его состояние не внушает беспокойства

Князь Монако заразился коронавирусом, его состояние не внушает беспокойства

16:48 19.03.2020
Медицинская платформа DOC.ua направит свою прибыль на помощь государственным больницам

Медицинская платформа DOC.ua направит свою прибыль на помощь государственным больницам

16:46 19.03.2020
Минздрав: В четверг в Украине подтверждены еще два случая инфицирования Covid-19 – в Киеве и Житомире

Минздрав: В четверг в Украине подтверждены еще два случая инфицирования Covid-19 – в Киеве и Житомире

16:44 19.03.2020
"Vodafone Украина" обеспечил бесплатный онлайн-доступ к ряду медицинских и правительственных информресурсов

"Vodafone Украина" обеспечил бесплатный онлайн-доступ к ряду медицинских и правительственных информресурсов

16:19 19.03.2020
Власти США допускают, что пандемия коронавируса продлится не меньше 1,5 лет - ТВ

Власти США допускают, что пандемия коронавируса продлится не меньше 1,5 лет - ТВ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мэр Житомира сообщил о первом подтвержденном случае коронавируса в городе

Шахов подтвердил заболевание коронавирусом у супруги

Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет

Киев получит еще несколько десятков аппаратов ИВЛ на следующей неделе – Кличко

Киевский метрополитен не возобновит работу до 3 апреля - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Израиле принимают экстренные меры по борьбе с коронавирусом в Палестине, где практически отсутствуют тесты и респираторы

Мэр Житомира сообщил о первом подтвержденном случае коронавируса в городе

Объединенные силы на Донбассе получили 16 тыс медицинских масок, в военных госпиталях есть 24 аппарата ИВЛ

Харьковской области для борьбы с коронавирусом необходимо $6 млн внебюджетных средств – Ярославский

Просьбы не посещать судебные заседания являются рекомендациями, право на обращение в суд не может быть ограничено - комитет Рады

Турция планирует проводить 10-15 тыс. тестов на коронавирус каждый день – Минздрав

В Минобороны Украины сообщили о разработке мер по недопущению распространения коронавируса в армии

Шахов подтвердил заболевание коронавирусом у супруги

Министр обороны и начальник Генштаба посетили передовые позиции украинских военных в зоне ООС

Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА