Шахов подтвердил заболевание коронавирусом у супруги

Народный депутат Украины из группы "Довира" Сергей Шахов подтвердил, что у его супруги также диагностирована коронавирусная инфекция.

"На вопрос журналистов о том, что заболела моя супруга – да, действительно, есть подтверждение тестов, жду официальную бумагу о том, что заболела супруга", - сказал Шахов в видеоэфире на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Он также отметил, что у жены два дня была температура, а сейчас она себя чувствует нормально.

"Два дня температуры и все, болезнь прекратилась", - рассказал депутат.

Ранее в Киевской областной государственной администрации сообщили, что в Киевской области заболела коронавирусом женщина – член семьи первого больного в области.

"В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - сообщает Киевская ОГА в Фейсбуке в четверг.

В СМИ появилась информация, что речь идет о сестре Шахова.