Ситуация в Донецкой области контролируемая, продуктов питания достаточно – ОГА

Ситуация на подконтрольной Украине территории Донецкой области с учетом принятых мер по недопущению распространения коронавируса стабильная, перебоев с обеспечением продуктами питания и водоснабжением нет, заявляют в Донецкой военно-гражданской областной администрации.

"В Донецкой области ситуация контролируемая, стабильная, продуктами питания население обеспечено", - сказал глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко на брифинге в четверг.

Отвечая на вопрос относительно водоснабжения в области, Кириленко отметил, что ситуация с обеспечением водой стабильная. "Конечно, имеют место прорывы водопроводов, как это и было, но бригады работают в усиленном режиме. Если происходит перебой водоснабжения в связи с обстрелами, сразу выезжают бригады", - подчеркнул он.

Кириленко отметил, что с момента введения ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса перебоев с водоснабжением в Донецкой области не было.

В свою очередь представители департамента здоровоохранения рассказали, что за минувшие сутки госпитализированы три жителя Донецкой области, вернувшиеся из-за границы, у них отобраны материалы для проведения лабораторных исследований.

"Медицинские сотрудники имеют индивидуальные средства защиты, но в случае активного их использования мы сможем продержаться от семи до десяти суток", - сказал и.о.начальника департамента охраны здоровья области Владимир Колесник.

По его словам, Украина уже перешла на второй уровень заражения, когда инфицирование происходит непосредственно внутри стран, поэтому необходимо ограничивать контакты и по возможности находится дома.

Глава ОГА обратился к работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы, а тех, кто находился за границей или контактировал с людьми, вернувшимися из-за границы, организовать для себя условия самоизоляции.