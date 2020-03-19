События

11:50 19.03.2020

Бердянский порт продолжает рассматриваться как потенциальное место для базы ВМС – глава Минобороны Украины

1 мин читать
Бердянский порт продолжает рассматриваться как потенциальное место для базы ВМС – глава Минобороны Украины

Министр обороны Украины Андрей Таран посетил Бердянский морской торговый порт во время рабочей поездки в Запорожскую область и подтвердил, что он продолжает рассматриваться как потенциальное место для размещения базы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что Бердянский порт и впредь рассматривается как потенциальное место для размещения базы ВМС, перспективы создания которой рассматриваются уже длительное время. Ее главной задачей должна стать гарантия безопасности города и региона. Вместе с тем, военная база не будет мешать работе торгового порта и не снизит его мощностей", - говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины в четверг.

Министра обороны во время поездки сопровождали начальник Генерального штаба Руслан Хомчак и командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

Заместитель начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Виталий Бурьян и руководитель ГП "Бердянский морской торговый порт" Александр Трощенков проинформировали руководство Минобороны и Генштаба об основных направлениях деятельности государственного портового оператора и его мощностях, а также о налаживании эффективного сотрудничества портовиков и военных.

Теги: #порт #минобороны #запорожская_область #бердянск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:44 19.03.2020
Замминистра обороны Петренко задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2019 год

Замминистра обороны Петренко задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2019 год

13:23 17.03.2020
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле н.п. Березовое и Орехово – Минобороны

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле н.п. Березовое и Орехово – Минобороны

13:07 15.03.2020
На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе ранен украинский военный

12:51 14.03.2020
С начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

С начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

16:08 11.03.2020
В Запорожской области с подозрением на коронавирус госпитализировали прибывшую из Италии женщину - ОГА

В Запорожской области с подозрением на коронавирус госпитализировали прибывшую из Италии женщину - ОГА

12:12 11.03.2020
Глава Минобороны Украины заявил о необходимости надлежащего мотивационного пакета для военнослужащих

Глава Минобороны Украины заявил о необходимости надлежащего мотивационного пакета для военнослужащих

11:56 11.03.2020
ВСУ нужна продуманная программа развития вооружения, а не бессистемная закупка для "латания старых дыр" – министр обороны

ВСУ нужна продуманная программа развития вооружения, а не бессистемная закупка для "латания старых дыр" – министр обороны

11:42 11.03.2020
Зеленский: министром обороны по стандартам НАТО должен быть гражданский, но для меня было важно, чтобы его уважала армия

Зеленский: министром обороны по стандартам НАТО должен быть гражданский, но для меня было важно, чтобы его уважала армия

11:29 11.03.2020
Таран: у нас должна быть досягаемая цель – максимальное обеспечение возможности ВСУ взаимодействовать с силами НАТО

Таран: у нас должна быть досягаемая цель – максимальное обеспечение возможности ВСУ взаимодействовать с силами НАТО

13:23 10.03.2020
Один украинский боец погиб на Донбассе с начала суток, еще четверо ранены – предварительные данные Минобороны

Один украинский боец погиб на Донбассе с начала суток, еще четверо ранены – предварительные данные Минобороны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Более 19 тыс. украинцев вернулись на родину в среду - Госпогранслужба

"Укрзализныця" 20 марта отправит 3 поезда "Интерсити +" из Пшемысля в Киев, билеты можно купить на сайте УЗ

За минувшие сутки на Донбассе травмировано трое украинских военнослужащих в результате 15 обстрелов со стороны боевиков, за текущие зафиксировано два обстрела

Число жертв коронавируса в мире превысило 8,7 тыс. человек, число инфицированных - 206 тысяч

В Черновицкой области правоохранители составили первый админпротокол на предпринимателя, который нарушил правило карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко передал столичным медикам 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса

Ситуация в Донецкой области контролируемая, продуктов питания достаточно – ОГА

Из Львовской больницы выписали 4 пациентов, у которых не подтвердилось подозрение на коронавирус

Заразившийся коронавирусом житель Донецкой области недавно вернулся из Египта – глава ОГА

Более 19 тыс. украинцев вернулись на родину в среду - Госпогранслужба

Около 80% жертв коронавируса в США оказались людьми старше 65 лет - доклад

Автобусы Skybus перестали курсировать в/из аэропорта "Борисполь"

"Укрзализныця" 20 марта отправит 3 поезда "Интерсити +" из Пшемысля в Киев, билеты можно купить на сайте УЗ

В Киеве для медиков и правоохранителей планируют организовать развозку на работу – КГГА

Очередь из фур в "Ягодине" и "Краковце" сократилась и выросла в "Раве-Руськой" - Гостаможня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА