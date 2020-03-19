Бердянский порт продолжает рассматриваться как потенциальное место для базы ВМС – глава Минобороны Украины

Министр обороны Украины Андрей Таран посетил Бердянский морской торговый порт во время рабочей поездки в Запорожскую область и подтвердил, что он продолжает рассматриваться как потенциальное место для размещения базы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что Бердянский порт и впредь рассматривается как потенциальное место для размещения базы ВМС, перспективы создания которой рассматриваются уже длительное время. Ее главной задачей должна стать гарантия безопасности города и региона. Вместе с тем, военная база не будет мешать работе торгового порта и не снизит его мощностей", - говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины в четверг.

Министра обороны во время поездки сопровождали начальник Генерального штаба Руслан Хомчак и командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

Заместитель начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Виталий Бурьян и руководитель ГП "Бердянский морской торговый порт" Александр Трощенков проинформировали руководство Минобороны и Генштаба об основных направлениях деятельности государственного портового оператора и его мощностях, а также о налаживании эффективного сотрудничества портовиков и военных.