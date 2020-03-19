Австралия запрещает въезд иностранцам из-за коронавируса

Иностранные граждане с пятницы не смогут въехать в Австралию из-за мер по борьбе с коронавирусом, сообщают в четверг западные СМИ.

"Сегодня мы переходим к запрету на въезд в Австралию для всех нерезидентов, не граждан Австралии. Он начнет действовать с 21:00 (13:00 мск) завтрашнего вечера", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Морриссон.

Право на въезд в страну останется только у иностранцев, у которых есть близкие родственники-граждане Австралии, а также тех, у кого есть вид на жительство в Австралии, и они постоянно проживают в стране.

Австралийцы, приезжающие домой, должны будут провести 14 дней в карантине.

Отдельные меры по защите от коронавируса предприняла Тасмания - островной австралийский штат. Ее премьер Питер Гутвейн объявил, что штат применяет самые жесткие меры в стране и вводит 14-дневный карантин для тех, кто приехал из-за его пределов. Карантин не распространяется на тех, чья работа помогает местной системе здравоохранения и торговле. За несоблюдение правил грозит штраф и арест. В Тасмании выявлено 10 случаев заболевания коронавирусом.

Крупнейший австралийский авиаперевозчик Qantas и его дочерняя компания Jetstar с конца марта прекращают все международные перелеты.

Такие меры принимают на фоне роста числа заболевших коронавирусом в Австралии. Так, за последние сутки число заболевших возросло на 111 человек и достигло 565. Шесть человек скончались, 46 выздоровели.