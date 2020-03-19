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08:25 19.03.2020

Все 34 случая заражения коронавирусом в Китае за сутки зафиксированы у людей, прибывших из-за рубежа - Госкомздрав КНР

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Все 34 случая заражения коронавирусом в Китае за сутки зафиксированы у людей, прибывших из-за рубежа - Госкомздрав КНР

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 34 новых случаев заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР.

Из них в Пекине выявлен 21 больной, Шанхае - два, провинции Гуандун - девять, по одному - в провинциях Хэйлунцзян и Чжэцзян. Всего насчитывается 189 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране скончались восемь человек, все случаи зафиксированы в эпицентре распространения инфекции - провинции Хубэй.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,245 тыс. человек, зарегистрировано 80,928 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,130 тыс. заболели 67,8 тыс.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 7,2 тыс. человек, состояние 2,3 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 70,4 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 307 случаев заболевания: в Гонконге - 192 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 15, на Тайване - 100 (один случай смерти).

 

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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