Денисова: Более 600 граждан Украины обратились в больницы ОРДЛО с симптомами ОРВИ, диагностировать коронавирус из-за отсутствия тестов сложно

Более 600 граждан Украины обратились в медицинские учреждения на временно оккупированной территории Донбасса с симптомами ОРВИ, диагностировать среди них инфицированных коронавирусом сложно вследствие отсутствия тестов, сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"За прошедшую неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Кроме того, с подозрением на пневмонию - 91 человек. К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости временно оккупированной территории Крыма отсутствует", – написала Денисова, ссылаясь на полученную информацию от ОО "Восточной правозащитной группы".

По ее словам, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19 и врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии.

Денисова обратилась к международным гуманитарным организациям, которые имеют доступ к указанным территорий обратить внимание на сложившуюся ситуацию, а также способствовать максимальной обеспечении тестами на определение COVID-19, медицинскими препаратами, и средствами личной защиты гражданского населения. Кроме того, украинский омбудсмен просит провести информационную компанию по недопущению распространения коронавируса.

"Призываю наших сограждан, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, быть внимательными к своему здоровью - при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачу и не заниматься самолечением", – написал Денисова.