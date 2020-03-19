События

08:03 19.03.2020

Денисова: Более 600 граждан Украины обратились в больницы ОРДЛО с симптомами ОРВИ, диагностировать коронавирус из-за отсутствия тестов сложно

1 мин читать
Денисова: Более 600 граждан Украины обратились в больницы ОРДЛО с симптомами ОРВИ, диагностировать коронавирус из-за отсутствия тестов сложно

Более 600 граждан Украины обратились в медицинские учреждения на временно оккупированной территории Донбасса с симптомами ОРВИ, диагностировать среди них инфицированных коронавирусом сложно вследствие отсутствия тестов, сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"За прошедшую неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Кроме того, с подозрением на пневмонию - 91 человек. К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости временно оккупированной территории Крыма отсутствует", – написала Денисова, ссылаясь на полученную информацию от ОО "Восточной правозащитной группы".

По ее словам, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19 и врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии.

Денисова обратилась к международным гуманитарным организациям, которые имеют доступ к указанным территорий обратить внимание на сложившуюся ситуацию, а также способствовать максимальной обеспечении тестами на определение COVID-19, медицинскими препаратами, и средствами личной защиты гражданского населения. Кроме того, украинский омбудсмен просит провести информационную компанию по недопущению распространения коронавируса.

"Призываю наших сограждан, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, быть внимательными к своему здоровью - при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачу и не заниматься самолечением", – написал Денисова.

Теги: #коронавирус #денисова #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:53 19.03.2020
В Киеве для медиков и правоохранителей планируют организовать развозку на работу

В Киеве для медиков и правоохранителей планируют организовать развозку на работу

08:25 19.03.2020
Все 34 случая заражения коронавирусом в Китае за сутки зафиксированы у людей, прибывших из-за рубежа - Госкомздрав КНР

Все 34 случая заражения коронавирусом в Китае за сутки зафиксированы у людей, прибывших из-за рубежа - Госкомздрав КНР

07:43 19.03.2020
Ухань полностью освободится от коронавируса к концу марта

Ухань полностью освободится от коронавируса к концу марта

06:13 19.03.2020
Кличко: На следующей неделе мы получим первую партию масок - более 100 тыс

Кличко: На следующей неделе мы получим первую партию масок - более 100 тыс

03:58 19.03.2020
Ученые из Оксфорда разработали быстрый тест на наличие COVID-19 – ТВ

Ученые из Оксфорда разработали быстрый тест на наличие COVID-19 – ТВ

01:54 19.03.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 8,7 тыс. человек, число инфицированных - 206 тысяч

Число жертв коронавируса в мире превысило 8,7 тыс. человек, число инфицированных - 206 тысяч

00:14 19.03.2020
В Беларуси выздоровел шестой зараженный коронавирусом

В Беларуси выздоровел шестой зараженный коронавирусом

23:59 18.03.2020
В Черновицкой области правоохранители составили первый админпротокол на предпринимателя, который нарушил правило карантина

В Черновицкой области правоохранители составили первый админпротокол на предпринимателя, который нарушил правило карантина

23:40 18.03.2020
Виктор Пинчук выделил дополнительных $2 млн на борьбу с коронавирусом

Виктор Пинчук выделил дополнительных $2 млн на борьбу с коронавирусом

23:21 18.03.2020
В Радомышльском районе Житомирщины развернуты 5 карантинных постов

В Радомышльском районе Житомирщины развернуты 5 карантинных постов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки на Донбассе травмировано трое украинских военнослужащих в результате 15 обстрелов со стороны боевиков, за текущие зафиксировано два обстрела

Число жертв коронавируса в мире превысило 8,7 тыс. человек, число инфицированных - 206 тысяч

В Черновицкой области правоохранители составили первый админпротокол на предпринимателя, который нарушил правило карантина

В Украине зарегистрировано два новых случая COVID-19 - в Донецкой и Киевской областях – ЦОЗ

Новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине 18 марта не выявлено

ПОСЛЕДНЕЕ

Подозреваемый в посягательстве на целостность Украины мэр Светлодарска взят под стражу

За минувшие сутки на Донбассе травмировано трое украинских военнослужащих в результате 15 обстрелов со стороны боевиков, за текущие зафиксировано два обстрела

Германия вводит пограничный контроль с новыми странами ЕС

Житель Харьковщины, задержанный при попытке перевезти нелегала в РФ, предстанет перед судом

Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых в похищении 100 тыс. медицинских масок с правом залога, по двум другим фигурантам заседание продолжится в четверг

На получении взятки в 91 тыс. грн задержан прокурор Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области

Израиль из-за коронавируса закрывает границы практически для всех иностранцев

В Украине зарегистрировано два новых случая COVID-19 - в Донецкой и Киевской областях – ЦОЗ

Самолетом президента из Австрии эвакуировали 33 украинцев

Закон о поддержке налогоплательщиков может привести к катастрофическим последствиям для местных бюджетов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА