Закрытие границы США и Канады продлится 30 дней - Трамп

Граница США и Канада останется закрытой для поездок, не представляющих первостепенную важность, на 30 дней, заявил на брифинге в среду американский президент Дональд Трамп.

"Я бы сказал, (этот срок - ИФ) - 30 дней, и хотелось бы надеяться, что по истечении этих 30 дней мы будем в отличном состоянии", - сказал президент.

Однако, напоминают американские СМИ, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо не упомянул, сколько продлится закрытие границы между двумя странами.

Трамп в среду заявил, что США и Канада договорились временно закрыть границу между двумя государствами.

В США ранее были выявлены 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 114 человек скончались.