Крупный бизнес и местные власти создают областные антикризисные штабы борьбы с коронавирусом

Украинские бизнесмены создадут и возглавят штабы по борьбе с коронавирусом в разных областях Украины, как стало известно, договоренность об этом была достигнута в ходе встречи президента Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса в начале этой недели.

В частности, Александр Ярославский (DCH) создает такой штаб в Харьковской области, Андрей Ставницер (ТИС) – в Одесской, Юрий Косюк (МХП) – в Винницкой и Черкасской, Игорь Воронов – в Киевской, Геннадий Буткевич (АТБ) – в Житомирской, Виктор Пинчук (EastOne) – в Днепропетровской, Андрей Веревский ("Кернел") – в Полтавской и Кировоградской, уточнил источник в бизнес-кругах.

Согласно имеющейся на среду информации, такие штабы уже созданы в Харьковской области во главе с Александром Ярославским, главой облгосадминистрации (ОГА) Алексеем Кучером и мэром Харькова Геннадием Кернесом и в Одесской области во главе с совладельцем ТИС Андреем Ставницером и главой ОГА Максимом Куцием.

"Александр Ярославский управляет штабом, его основная миссия – организовать наполнение бюджета этого фонда всем необходимым. Это маски, это тест-системы, это аппараты искусственного дыхания. Мы только что с Александром и Геннадием Кернесом обсудили вопрос привлечения других бизнесменов", – сообщил по итогам первого заседания харьковского штаба 17 марта глава ОГА Кучер.

Он уточнил, что после встречи президента с представителями украинского бизнеса Ярославский "условно закреплен за Харьковом".

Бизнесмен призвал своих коллег-бизнесменов "не только со слезами на глазах вспоминать, как они любят Харьков и Слобожанщину, а засунуть руку в карман до манжет, и от души дать родному региону". "Фамилии все известные, обязательно опубликуем, кто дал, кто не дал. Деньги мы соберем точно", – сказал Ярославский. По его словам, область не останется без медицинского оборудования и материалов, а пенсионеры – без внимания.

"Предприятия группы МХП вместе с местными органами государственной власти создают и обеспечивают работу оперативных штабов для развития в Черкасской и Винницкой областях зон, безопасных для жизни и работы наших граждан", – говорится в сообщении МХП, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

В нем отмечается, что холдинг осознает вызовы, связанные с распространением коронавируса в Украине, и приветствует усилия власти по координации усилий с крупным бизнесом.

"О деятельности штабов и кампании по борьбе с распространением коронавируса будем информировать дополнительно. Бизнес и власть выступают единым фронтом в войне против пандемии", – заявил МХП.

Ставницер в четверг в Facebook также сообщил о проведении первого заседания антикризисного штаба в Одесской области. По его словам, в него уже вошли глава БФ "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова и бизнесмен Вадим Мороховский, "точно присоединятся еще многие".

Основатель ТИС отметил, что вопрос первейшей необходимости закупка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которых в области 72, и из них порядка 30-40% заняты, а еще какая-то часть не годится, устарела или не оснащена расходниками. "В оптимистичном сценарии, эффективных и пригодных для диагноза коронавирус штук 40. Закупили 14 новых, ждем. Все еще критически мало. Один пациент на аппарате ИВЛ проводит от 2 до 3 недель!" – пояснил Ставницер.

Он также сообщил, что область получит от главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко максимально развернутые инструкции и протоколы, которые есть в стране, а также ожидает протоколов от итальянских медиков.

Ставницер уточнил, что в области 605,4 тыс. пенсионеров, из них 235 тыс. в Одессе. "Это люди из критичной зоны риска, о которых мы должны позаботиться в первую очередь. Мы будем заниматься централизованной доставкой еды, подключим всех рестораторов и партнеров, (чтобы) помочь пожилым одиноким людям оставаться дома ", – написал он.

Он также отметил необходимость помочь еще одной группе риска – врачам, полицейским, другим социальным работникам, которые плохо экипированы и подготовлены, и на которых сказываются, в том числе, ограничения с муниципальным транспортом.

"В ближайшие дни организуем большую встречу с бизнесом. Думаю, присоединятся многие и ситуация сдвинется", – сообщил Ставницер.

Как сообщалось, на встрече президента Владимира Зеленского с 15 крупными украинскими бизнесменами 16 марта была достигнута договоренность создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами. "Кроме денег, будем помогать людьми, ресурсами, логистикой, опытом", – уточнил Ставницер после встречи. В ней участвовали, помимо перечисленных выше, Ринат Ахметов (СКМ), Игорь Коломойский, Сергей Тигипко (ТАС), Виталий Гайдук, Владислав Чечеткин ("Розетка"), Вячеслав Климов ("Нова пошта").