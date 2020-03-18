Полиция проконтролирует выполнение ограничительных мер относительно пассажирских перевозок в Украине

В Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы специальные мобильные группы для проверки услуг по пассажирским перевозкам, на остальной территории Украины контролировать работу перевозчиков будут сотрудники патрульной полиции, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Временные ограничения продлятся до 3 апреля и проводятся исключительно для того, чтобы предупредить распространение опасной болезни. Полицейские будут контролировать выполнение этих норм. При этом подчеркиваю: наша основная задача - разъяснить людям необходимость четкого соблюдения введенных алгоритмов. Мы будем работать не для того, чтобы наказать, а для того - чтобы предупредить. Однако в случае выявления нарушений действовать, как того требует закон", - цитирует Клименко пресс-служба Нацполиции в среду.

По его словам, полиция будет проводить информационную работу и призвал руководителей профильных предприятий и предпринимателей, предоставляющих услуги пассажирских перевозок, с пониманием отнестись к временным запретам.

Клименко отметил, что с 18 марта на всей территории Украины запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.

Кроме того, в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить только до 10 пассажиров. Распространяется запрет до отдельного решения и на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом.