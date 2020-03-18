События

18:23 18.03.2020

Полиция проконтролирует выполнение ограничительных мер относительно пассажирских перевозок в Украине

1 мин читать
Полиция проконтролирует выполнение ограничительных мер относительно пассажирских перевозок в Украине

В Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы специальные мобильные группы для проверки услуг по пассажирским перевозкам, на остальной территории Украины контролировать работу перевозчиков будут сотрудники патрульной полиции, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Временные ограничения продлятся до 3 апреля и проводятся исключительно для того, чтобы предупредить распространение опасной болезни. Полицейские будут контролировать выполнение этих норм. При этом подчеркиваю: наша основная задача - разъяснить людям необходимость четкого соблюдения введенных алгоритмов. Мы будем работать не для того, чтобы наказать, а для того - чтобы предупредить. Однако в случае выявления нарушений действовать, как того требует закон", - цитирует Клименко пресс-служба Нацполиции в среду.

По его словам, полиция будет проводить информационную работу и призвал руководителей профильных предприятий и предпринимателей, предоставляющих услуги пассажирских перевозок, с пониманием отнестись к временным запретам.

Клименко отметил, что с 18 марта на всей территории Украины запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.

Кроме того, в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить только до 10 пассажиров. Распространяется запрет до отдельного решения и на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом.

Теги: #транспорт #карантин #полиция #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 18.03.2020
Небанковские финучреждения на период карантина могут осуществлять деятельность, кроме приема посетителей - Нацкомфинуслуг

Небанковские финучреждения на период карантина могут осуществлять деятельность, кроме приема посетителей - Нацкомфинуслуг

19:05 18.03.2020
К уголовной ответственности будут привлекать только за умышленное заражение людей коронавирусом - замглавы Нацполиции

К уголовной ответственности будут привлекать только за умышленное заражение людей коронавирусом - замглавы Нацполиции

19:03 18.03.2020
Шахову подтвердили позитивный тест на коронавирус

Шахову подтвердили позитивный тест на коронавирус

18:58 18.03.2020
В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина

В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина

18:44 18.03.2020
Швейцария временно прерывает авиасообщение с рядом стран ЕС и странами, не входящими в Шенгенскую зону

Швейцария временно прерывает авиасообщение с рядом стран ЕС и странами, не входящими в Шенгенскую зону

18:38 18.03.2020
Крупный бизнес и местные власти создают областные антикризисные штабы борьбы с коронавирусом

Крупный бизнес и местные власти создают областные антикризисные штабы борьбы с коронавирусом

18:29 18.03.2020
В Черниговской области зафиксировано первое обоснованное подозрение на коронавирус

В Черниговской области зафиксировано первое обоснованное подозрение на коронавирус

18:00 18.03.2020
Генсек НАТО Столтенберг доволен мерами союзников на коронавирус, констатирует готовность сил Альянса обеспечить безопасность стран-членов

Генсек НАТО Столтенберг доволен мерами союзников на коронавирус, констатирует готовность сил Альянса обеспечить безопасность стран-членов

17:45 18.03.2020
Военные медики обеспечены быстрыми тестами на выявление коронавируса

Военные медики обеспечены быстрыми тестами на выявление коронавируса

17:45 18.03.2020
"Укрзализныця" разработала меры во избежание распространения коронавируса, создала соответствующий штаб

"Укрзализныця" разработала меры во избежание распространения коронавируса, создала соответствующий штаб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шахову подтвердили позитивный тест на коронавирус

В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина

Крупный бизнес и местные власти создают областные антикризисные штабы борьбы с коронавирусом

При чрезвычайной ситуации не вводится такой режим управления и ограничения прав, как при чрезвычайном положении - Киевская ОГА

Зеленский договорился с президентом МККК о поставках медоборудования и медикаментов в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: США рекордными темпами разрабатывают вакцину против коронавируса

ФРГ приостановила прием беженцев из Турции

Швейцария временно прерывает авиасообщение с рядом стран ЕС и странами, не входящими в Шенгенскую зону

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Черновчанка умерла от судорожного синдрома на фоне отека головного мозга, но не от коронавируса

При чрезвычайной ситуации не вводится такой режим управления и ограничения прав, как при чрезвычайном положении - Киевская ОГА

СБУ привлекла к ответственности 6 человек за распространение фейков о коронавирусе

ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере более 0,5 млн грн экс-нардепу, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением

"Евровидение" отменяется

Зеленский договорился с президентом МККК о поставках медоборудования и медикаментов в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА