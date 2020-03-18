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17:27 18.03.2020

Черновчанка умерла от судорожного синдрома на фоне отека головного мозга, но не от коронавируса

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Черновчанка умерла от судорожного синдрома на фоне отека головного мозга, но не от коронавируса

Коронавирус не является причиной смерти 33-летней жительницы Черновцов, поскольку летальный случай произошел от симптоматики, которая не присуща коронавирусу, сообщила заместитель главного врача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольга Снигуряк.

"Женщина, которая скончалась 16 апреля в инфекционном отделении областной больницы, имела сложную патологию нервной и эндокринной системы, а также поражение легких, однако без легочной недостаточности", - приводит ее слова пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

В то же время отмечается, что уже после смерти женщины в больницу поступили результаты анализов, которые подтвердили у нее коронавирус.

"Причина смерти - судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияния в мозг. Пациентку доставили в наше отделение, потому что она имела несколько повышенную температуру, а ее муж недавно вернулся из Италии. Считаем, что коронавирус в этой ситуации является сопутствующей патологией, к летальному исходу привел не он", - пояснила Снигуряк.

В свою очередь заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак добавила, что супруг этой женщины переболел дома коронавирусом в легкой форме, но к медикам не обращался. У него взяты анализы на COVID-19, мужчина чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции.

"В общем буковинка, которая умерла, контактировала с пятью лицами. Среди них есть такие, которые имеют признаки вирусного заболевания, они госпитализированы", - проинформировали в ОГА.

 

Теги: #коронавирус #черновицкая_область
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