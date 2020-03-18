События

12:11 18.03.2020

Причину смерти жительницы Черновцов с диагностированным коронавирусом будет устанавливать полиция

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Причину смерти жительницы Черновцов с диагностированным коронавирусом будет устанавливать полиция

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти жительницы Черновцов, у которой был диагностирован коронавирус, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Нацполиции Украины.

"Вносится информация в ЕРДР по ст. 140 УК – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником", - сказали агентству в Нацполиции в среду.

Дело открыто для установления причин и обстоятельств смерти женщины.

Как сообщалось, около 19:00 16 марта в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на Covid-19. Как сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.

Теги: #коронавирус #черновицкая_область #полиция
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