Минцифры призывает сократить визиты в госорганы для получения услуг на время карантина

Министерство цифровой трансформации призывает украинцев сократить визиты в государственные органы для получения услуг на время карантина, установленного в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

"Поход в государственный орган, который ежедневно обслуживает тысячи граждан, создает лишний риск распространения коронавирусной инфекции COVID-19... Если есть острая необходимость получить какую-либо административную услугу, рекомендуем проконсультироваться с ЦПАУ или иным государственным органом по телефону или онлайн о том, можно ли получить эту услугу дистанционно", - говорится в сообщении.

При этом Минцифры отмечает, что ряд государственных услуг доступен онлайн. В частности, работают электронные кабинеты налогоплательщика, застройщика, водителя, перевозчика. А с помощью электронной подписи можно подписывать документы онлайн на сайте центрального удостоверяющего органа, подавать отчетность в налоговую инспекцию, Пенсионный фонд или другие госорганы в электронном виде.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации переводит часть своих сотрудников на дистанционную работу для предотвращения распространения коронавируса.