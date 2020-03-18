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10:04 18.03.2020

Во Львове 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

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Во Львове 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

Во Львове 24 человека госпитализированы с подозрением на новый коронавирус, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на заместительницу городского головы по гуманитарным вопросам Галину Сличну.

"Во Львове 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. У всех есть эпиданамнез, то есть основания для подозрения на коронавирус, но лабораторного подтверждения нет", – цитируют в пресс-службе Галину Сличную.

По словам чиновницы, все госпитализированные были за границей. 12 из них - жители Львова, остальные – из районов области.

Теги: #львов #коронавирус
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