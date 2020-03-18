Число зараженных коронавирусом во Франции приближается к 8 тыс

Генеральный директор министерства здравоохранения Франции Жером Саломон объявил во вторник вечером о росте числа подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в стране до 7730.

Общее число летальных исходов достигло 175, 7% из них - люди моложе 65 лет.

"Мы постепенно продвигаемся к всеобщей эпидемии на (французской - ИФ) территории", - сказал гендиректор на ежедневной пресс-конференции, которую транслировали СМИ Франции.

"Стратегия заключается в том, чтобы тестировать всех людей со сложными формами, госпитализированных людей и медицинских работников", - добавил Саломон.

Комментируя объявленную накануне президентом Эмманюэлем Макроном тотальную самоизоляцию граждан, чиновник объяснил это необходимостью сведения до минимума человеческих контактов на период эпидемии.