Почти 3 тыс. новых случаев заражения выявлено в Италии за сутки

За сутки в Италии выявлено 2 тыс. 989 новых случаев заражения остроинфекционным вирусом COVID-19, скончались 345 человек, выздоровели 192 пациента, сообщил во вторник на пресс-конференции руководитель службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

По его словам, в настоящее время в Италии насчитывается 26 тыс. 62 инфицированных пациента, 2 тыс. 941 выздоровел, а 2 тыс. 503 человека скончались.

Боррелли отметил, что наиболее сложная эпидемиологическая ситуация продолжает складываться в Ломбардии, где насчитывается 16 тыс. 620 случаев заражения и 1 тыс. 640 летальных исходов.

Италия в настоящий момент является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран в мире.