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09:13 18.03.2020

Россия закрывает въезд для иностранцев до 1 мая

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Россия закрывает въезд для иностранцев до 1 мая

Россия в среду вводит ограничение на въезд в страну иностранцев, мера будет действовать до 1 мая.

Согласно распоряжению правительства, ФСБ России с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 г. до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 г. временно ограничило въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Беларуси.

Росавиация уведомила соответствующие авиакомпании о временном ограничении въезда в РФ.

Российская сторона подчеркивает, что данная мера "принята в соответствии с законодательством страны и положениями применяемых РФ международных договоров, она основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, носит объективный, научно-обоснованный и исключительно временный характер".

В правительстве РФ уточнили, что ограничение не будет применяться в отношении сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории РФ, а также членов семей указанных лиц.

Кроме того, под запрет не подпадают водители автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажи воздушных, морских и речных судов, поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения, члены официальных делегаций и лица, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника.

Эта мера также не распространяется на лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, и лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

МВД России и его территориальные органы с полуночи 18 марта временно приостановили прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам.

В свою очередь МИД России с полуночи 18 марта приостановил прием документов, оформление и выдачу иностранным гражданам в диппредставительствах и консульских учреждениях РФ всех категорий виз, за исключением дипломатических, служебных, обыкновенных деловых виз лицам, указанным выше, а также обыкновенных частных виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, следующим в Россию в связи со смертью близкого родственника. Кроме того, МИД временно не будет оформлять иностранцам электронные визы.

Теги: #рф #граница #коронавирус
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