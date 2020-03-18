Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два военных

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 6 обстрелов, а именно дважды вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 5 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, недалеко от н.п. Березово - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм - 18 мин, неподалеку Широкино – из 82-мм минометов - 5 мин, рядом со Славным – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре обстрелы осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды в районе н.п. Новолуганское - из 82-мм минометов - 5 мин, а также с противотанкового ракетного комплекса рядом с Орехово - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, неподалеку Новотошковское - сиз 82-мм минометов - 15 мин.

Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Марьинка - со станковой противотанкового гранатомета. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.