События

07:25 18.03.2020

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два военных

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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 6 обстрелов, а именно дважды вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 5 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, недалеко от н.п. Березово - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм - 18 мин, неподалеку Широкино – из 82-мм минометов - 5 мин, рядом со Славным – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре обстрелы осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды в районе н.п. Новолуганское - из 82-мм минометов - 5 мин, а также с противотанкового ракетного комплекса рядом с Орехово - из минометов калибра 82 мм - 5 мин,  неподалеку Новотошковское - сиз 82-мм минометов - 15 мин.

Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Марьинка - со станковой противотанкового гранатомета. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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