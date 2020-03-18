Канада выделит на борьбу с коронавирусом $19 млрд

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен выделить 27 млрд канадских долларов ($19 млрд) на преодоление распространения в стране коронавируса Covid-19, сообщили СМИ со ссылками на информированные источники.

По данным СМИ, глава правительства планирует объявить об этом, а также о других мерах кабинета по борьбе с инфекцией в 09:00 местному времени.

Министр финансов Канады, как сообщают СМИ, должен обнародовать увеличение выплат для людей, имеющих право на страхование по безработице и пособия на детей, от отсрочки подачи деклараций в налоговые органы. Однако, по словам источников, Оттава еще не готова объявить о финансовой поддержке крупных авиакомпаний, таких как "Air Canada" и "WestJet".

Ранее во вторник Трюдо пообещал финансовую помощь людям, пострадавшим от Covid-19.

Он также сказал, что на стадии рассмотрения введение режима ограничений на передвижения людей и товаров.

Число погибших в Канаде удвоилось за минувшие стуки до восьми человек, зарегистрировано почти 600 случаев заражения.