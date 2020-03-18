События

01:21 18.03.2020

В Бельгии вводится строгий режим изоляции жителей из-за коронавируса

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Национальный совет безопасности Бельгии после заседания во вторник принял решение ввести в Бельгии строгую изоляцию людей с полудня среды до 5 апреля.

На минувшей неделе Национальный совет безопасности объявил о жестких мерах ограничений в стране с прошлой субботы, таких как закрытие школ, "не основных" точек торговли, ресторанов и кафе и запрет любой досуговой активности.

С 12:00 в среду вступают дополнительные меры, которые предписывают жителям Бельгии оставаться дома, за исключением поездок на работу и еще ряда неизбежных выходов из дома: покупок, визитов к врачу, на почту, в банк или на заправку автомобиля.

Активная деятельность на чистом воздухе разрешена и даже рекомендуется. Но если это в компании с членом семьи или другом, то при соблюдении некоторой дистанции.

Национальный совет безопасности также предупреждает, что "любые собрания запрещены".

Приветствуется организация дистанционной работы для любых профессий, где это возможно. Где это невозможно, должно соблюдаться "социальное дистанцирование" как на работе, так и при перемещении на работу. Предприятия, не способные обеспечить такое дистанцирование, должны закрыться, иначе последуют санкции.

Все торговые точки, кроме аптек и продовольственных магазинов (а также магазинов для домашних животных) должны закрыться.

Запрещаются поездки за границу, в которых нет острой необходимости. Бельгия не закрывает своих границ внутри ЕС, но перемещаться без важной причины на шенгенском пространстве не рекомендуется.

Закрываются рынки.

Полиции поручается следить за строгим выполнением этих правил.

Теги: #коронавирус #бельгия #жители #изоляция
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