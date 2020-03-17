События

21:18 17.03.2020

Страны ЕС договорились ввести 30-дневный запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

1 мин читать
Страны ЕС договорились ввести 30-дневный запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы все согласились с предложением Еврокомиссии ограничить въезд в Европу из стран, не входящих в ЕС, Великобритании и других стран", - сказала канцлер журналистам во вторник.

По ее словам, предполагается ввести "запрет на въезд с небольшими исключениями" на срок в "30 дней".

Меркель подчеркнула, что Германия начнет реализовывать этот запрет немедленно.

Как разъяснило министерство внутренних дел ФРГ, запрет на въезд коснется всех видов транспорта, но не будет распространяться на граждан Германии. Гражданам Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии будет разрешен транзитный проезд для возвращения домой, то же самое коснется граждан с временным видом на жительство в этих странах.

"Граждане третьих стран, которые не соответствуют условиям, получат на границе отказ во въезд за неимением неотложной причины", - указывают в МВД.

Теги: #ес #въезд #запрет #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:45 17.03.2020
"Киевпастранс" обнародовал список маршрутов наземного транспорта, которые заменят закрывающееся до 3 апреля метро

"Киевпастранс" обнародовал список маршрутов наземного транспорта, которые заменят закрывающееся до 3 апреля метро

20:29 17.03.2020
В Украине подтверждены еще 7 новых случаев Covid-19: всего 14, из них два летальных – ЦОЗ

В Украине подтверждены еще 7 новых случаев Covid-19: всего 14, из них два летальных – ЦОЗ

20:00 17.03.2020
Крупный украинский бизнес закупает для больниц медматериалы и аппараты ИВЛ

Крупный украинский бизнес закупает для больниц медматериалы и аппараты ИВЛ

19:36 17.03.2020
В Саудовской Аравии из-за угрозы коронавируса приостановили моления в большинстве мечетей

В Саудовской Аравии из-за угрозы коронавируса приостановили моления в большинстве мечетей

19:34 17.03.2020
Еврокомиссия сформировала группу экспертов высокого уровня по коронавирусу

Еврокомиссия сформировала группу экспертов высокого уровня по коронавирусу

19:28 17.03.2020
Трамп не исключает введения ограничений на перемещения внутри США

Трамп не исключает введения ограничений на перемещения внутри США

19:27 17.03.2020
ПЦУ рекомендует временно прекратить богослужения в храмах или ограничить на них количество участвующих до 10

ПЦУ рекомендует временно прекратить богослужения в храмах или ограничить на них количество участвующих до 10

19:05 17.03.2020
Хмельницкий радиотехзавод "Новатор" запустил пошив марлевых повязок для предприятий "Укроборонпрома"

Хмельницкий радиотехзавод "Новатор" запустил пошив марлевых повязок для предприятий "Укроборонпрома"

19:00 17.03.2020
Минюст рекомендует гражданам и нотариусам воздержаться от проведения нотариальных действий, но запрета нет - замминистра юстиции

Минюст рекомендует гражданам и нотариусам воздержаться от проведения нотариальных действий, но запрета нет - замминистра юстиции

18:41 17.03.2020
Емец призвал бизнес включится в борьбу с коронавирусом

Емец призвал бизнес включится в борьбу с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине подтверждены еще 7 новых случаев Covid-19: всего 14, из них два летальных – ЦОЗ

Крупный украинский бизнес закупает для больниц медматериалы и аппараты ИВЛ

Еврокомиссия сформировала группу экспертов высокого уровня по коронавирусу

ПЦУ рекомендует временно прекратить богослужения в храмах или ограничить на них количество участвующих до 10

Боевики обстреляли украинские позиции под Новотошковским, двое военных ранены – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Днепропетровским врачам, задействованным в лечении людей с подозрением на коронавирус, увеличат зарплаты

Аэропорт "Борисполь" с 18 марта переведет все спецрейсы международного сообщения из терминала D в терминал F на период карантина

В Москве умер Эдуард Лимонов

ФГВФЛ временно приостановил прием граждан в связи с карантином

Печерский суд взял Левина под стражу до 2 апреля

Переговоры по Brexit отменяются из-за коронавируса - Даунинг-стрит

ВСП признал создание конкурсной комиссии на занятие должности членов ВККС невозможным

Ярославский пообещал доставить в Харьков 200 тысяч тестов на Covid-19 – Кернес

Шмыгаль обсудил с послами стран G7 планы нового Кабмина и работу в условиях коронавируса

Боевики обстреляли украинские позиции под Новотошковским, двое военных ранены – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА