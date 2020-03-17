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20:00 17.03.2020

Крупный украинский бизнес закупает для больниц медматериалы и аппараты ИВЛ

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Крупный украинский бизнес закупает для больниц медматериалы и аппараты ИВЛ

Крупный украинский бизнес закупает для украинских больниц медицинские материалы и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), призывает предпринимателей приобщаться к инициативе для недопущения распространения коронавируса COVID-19 в Украине.

"Мы с братом приобщаемся к инициативе помочь больничным учреждениям региона, в котором работают наши компании "Энзим" и "Кормотех", в борьбе с COVID-19. Инициативу запустила "Нова Пошта" на Полтавщине. Призываем предпринимателей во всех городах приобщиться. Мы закупим медицинские материалы и оборудование на 4 млн грн для нескольких больниц Львова", - написала глава набсовета компании "Энзим" Елена Вовк на своей странице в соцсети Facebook.

Основатель UFuture Василий Хмельницкий сообщил в Facebook во вторник, что холдинг приобрел в одну из больниц Киева два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и материалы для их функционирования.

Группа компаний "Нова Пошта" во вторник проинформировала о закупке для больниц Полтавы оборудования. В частности, мобильного рентгенографического аппарата, аппарата для ультразвуковой диагностики, биохимического автоматического анализатора, аппарата для проведения мембранного плазмофереза, диагностических наборов для биохимического анализатора, мониторов пациентов полифункциональных с неинвазивным измерением гемодинамики, аппаратов ИВЛ.

В свою очередь совладелец и гендиректор TIS Андрей Ставницер на своей странице в Facebook во вторник сообщил, что купил для Одесской инфекционной больницы два аппарата ИВЛ (за 660 тыс. грн – ИФ) и отметил, что нужны еще. "Их невозможно найти – если у вас есть информация, кто продает, пожалуйста, напишите", - сказал он.

Президент группы DCH Александр Ярославский также присоединился к инициативе бизнеса в противодействии распространению коронавируса в Украине. "На национальную программу, которую вчера озвучил президент, - на медицину, на людей старшего возраста - я дал вчера $2 млн. И сегодня на региональную харьковскую программу выделил еще $1 млн. Надо будет больше, дам больше", - написал он в Facebook.

По словам сооснователя Monobank Олега Гороховского, его коллегам удалось договориться о закупке для украинских больниц 9 б/у ИВЛ в США за 248 тыс. грн каждый со сроком поставки три недели. Он уточнил, что четыре аппарата уже купили он, бизнесмены Евгений Черняк, Андрей Федорив и Владимир Яценко.

Ранее о покупке 10 новых аппаратов ИВЛ сообщили благотворительные Фонды Виктора Пинчука и Елены Пинчук, а "Эпицентр К" пообещал поставить 100 аппаратов ИВЛ.

Помимо того на встрече президента Владимира Зеленского с 15 крупными украинскими бизнесменами 16 марта была достигнута договоренность создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами. "Кроме денег, будем помогать людьми, ресурсами, логистикой, опытом", – уточнил Ставницер после встречи. В ней участвовали, в частности, Пинчук и Ярославский, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Андрей Веревский, Сергей Тигипко, Виталий Гайдук, Игорь Воронов, Владислав Чечеткин, Леонид Климов, Юрий Косюк.

Теги: #ивл #коронавирус #бизнес
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