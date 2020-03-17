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17:20 17.03.2020

В Харьковской области есть 100 тестов на Covid-19, еще 300 поступят в ближайшие дни – глава ОГА

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В Харьковской области есть 100 тестов на Covid-19, еще 300 поступят в ближайшие дни – глава ОГА

В ближайшие дни в Харьковскую область поступят 300 тестов на острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Кучер.

"На сегодня у нас есть еще 100 тестов. Уже заказаны и через несколько дней поступят еще 300 единиц. Также страна заказала, и завтра поступит 10 млн тестов, которые будут розданы по областям. Еще одна партия 10 млн должна поступить в Украину до конца этой недели или в начале следующей", - сказал Кучер на брифинге во вторник.

Он сообщил, что в области уже проведено 100 тестов на Covid-19 и ни одно подозрение не подтвердилось. Кучер не назвал точное количество людей, у которых было подозрение на Covid-19, но отметил, что некоторым из пациентов тестирование проводили дважды. Кроме того, тестировали врачей, контактировавших с потенциальными больными.

Теги: #коронавирус #кучер #тесты #харьковская_область
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