Допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках – КГГА

Люди в пассажирский транспорт будут допускаться исключительно в масках, сообщил первый замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в ходе брифинга в Киеве во вторник.

Кроме того, по его словам, дополнительных автобусов, троллейбусов и трамваев в связи с закрытием метро выделяться не будет.

"Киевпастранс" и штатные перевозчики будут работать в штатном режиме, добавлять количество автобусов никто не будет",- сказал он, добавив при этом, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте пока не планируется.

Кроме того, чиновник отметил, что будет организована развозка сотрудников предприятий, которые работают в особом режиме: оборонная, пищевая промышленность, водоканалы, "Киевтеплоэнерго" и др. По его словам, развозка людей на работу – это исключительно ответственность компаний.

Кроме того, по его словам, прекратятся плановые госпитализации в медучреждения и плановые оперативные вмешательства. Не будут работать также продуктовые ярмарки и рынки.

"Что касается органов власти, все работают удаленно или в дежурном режиме", - добавил Паворозник.