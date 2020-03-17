В Минобразования во время карантина часть специалистов будет работать дистанционно, прием граждан приостановлен

В Министерстве образования и науки Украины на время карантина часть специалистов будет работать дистанционно, приостановлен прием граждан, а обращения принимаются по почте.

"Решение о переходе работы Министерства на дистанционный формат было принято в соответствии с решениями президента, СНБО, правительства и столичной власти. В период, когда государство принимает максимум мер, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, мы также должны позаботиться о безопасности и здоровье своих работников. В то же время даже в дистанционном режиме МОН продолжит выполнять все необходимые задачи", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Кроме того, отменяются или переносятся ранее запланированные совещания, проверки, аттестационные и аккредитационные экспертизы и тому подобное.

На время приостановления приема граждан отправить обращение можно на почтовый или электронный адрес Минобразования или оставить в кассе для приема корреспонденции.