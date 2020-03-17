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14:01 17.03.2020

Венедиктова назначена генпрокурором – указ

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Венедиктова назначена генпрокурором – указ

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Ирину Венедиктову с должности и.о. директора Государственного бюро расследований и назначил ее генеральным прокурором.

Соответствующие указы обнародованы во вторник на сайте Офиса глав государства.

"Освободить Венедиктову Ирину Валентиновну от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований", - говорится в тексте указа №89.

В указе № 90 значится: "Назначить Венедиктову… генеральным прокурором".

Утром во вторник, 17 марта, Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За такое решение на внеочередном пленарном заседании во вторник утром проголосовали 269 народных депутатов.

Теги: #венедиктова #генпрокуратура
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