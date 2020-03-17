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11:21 17.03.2020

Полторы тысячи украинцев вернулись в Украину из Египта - МИД

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Полторы тысячи украинцев вернулись в Украину из Египта - МИД

Из Шарм-эль-Шейха (Египет) во вторник вернулись 1,5 тысячи граждан Украины, сообщило Министерство иностранных дел страны.

"1,5 тысячи граждан Украины вернулись из Шарм-эль-Шейха. В Борисполь прибыло уже 6 рейсов, вернули 1146 украинских граждан. Также 2 самолета прибыли во Львов, один - в Харьков", - говорится в сообщении на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Twitter во вторник утром.

Ранее в Украину вернулись также более 100 украинцев из Грузии, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Продолжаем возвращать в Украину соотечественников, которых COVID-19 застал за рубежом. Сегодня ночью из Египта прибыло более 200, а утром из Грузии - более 100 украинцев. Спасибо Министерству инфраструктуры и Государственной пограничной службе Украины за взаимодействие, а авиаперевозчикам за сотрудничество", - написал он в Twitter во вторник.

Как сообщалось, 730 граждан Украины помещены на 14-дневный карантин в гостинице в египетском городе Шарм ель-Шейх в связи с выявлением в нем двух туристов, инфицированных коронавирусом Covid-19. Глава МИД Украины заявил при этом, что среди украинцев в гостинице в Египте больных коронавирусом нет.

Теги: #коронавирус #украинцы #египет
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