Минцифры готовит образовательный сериал для госслужащих

Министерство цифровой трансформации Украины готовит образовательный сериал с цифровой грамотности для госслужащих, сообщается на странице Минцифры в Facebook.

"Сегодня состоялись съемки образовательного сериала с цифровой грамотности для госслужащих. Каждый госслужащий будет иметь бесплатный доступ к сериалу на онлайн-платформе "Дия.Цифровое образование (https://osvita.diia.gov.ua/)", - сообщило Минцифры во вторник утром.

Ведомство уверяет, что после просмотра всех серий и прохождения тестов, госслужащий научится редактировать документы онлайн, пользоваться онлайн-сервисами, настраивать оповещения касательно ключевых слов, создавать Google-формы, использовать глобальные статистические данные, применять лайфхаки в пользовании электронной почтой и эффективно организовывать работы с помощью цифровых решений.

По данным Минцифры, в сериале принимают участие тренер Google Антонина Букач и народный депутат Украины Роман Грищук.