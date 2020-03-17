Пассажиро-транспортный поток через дорожные коридоры на Донбассе значительно уменьшился – Госпогранслужба Украины

Пассажиро-транспортный поток через дорожные коридоры на линии разграничения сторон на Донбассе в понедельник значительно уменьшился, констатируют в Госпогранслужбе Украины.

"В общем через КПВВ последовало 9,2 тысячи человек и 990 транспортных средств… Вчера в связи с введением в действие ограничений на пересечение линии разграничения в КПВВ не пропущено 1296 граждан, что составляет 14% от общего количества пропущенных человек", - говорится в обнародованной во вторник утром информации.

В ведомстве отмечают, что большинство граждан по прибытии в КПВВ с неподконтрольной территории самостоятельно принимают решение о возвращении на временно оккупированные территории.

"Контрольные пункты на линии разграничения функционируют режиме временного ограничения пересечения линии разграничения", - добавили в Госпогранслужбе Украины.