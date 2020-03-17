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10:05 17.03.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 7 тыс. человек, число инфицированных - 174,3 тыс.

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Число жертв коронавируса в мире превысило 7 тыс. человек, число инфицированных - 174,3 тыс.

По состоянию на 05:30 по московскому времени вторника, в мире насчитывается 174 тыс. 330 человек, инфицированных новым коронавирусом, число жертв инфекции COVID-19 достигло 7,085 тыс., поправились более 79 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 13 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлен 21 новый заболевший, из них 20 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

Общее число инициированных на материковой части китайской территории с декабря прошлого года составило 80,881 тыс. по состоянию на утро вторника, число больных в остальных странах мира на 12,568 тыс. превысило число больных в Китае, достигнув, по данным South China Morning Post, 93,453 тыс.

До 2,158 тыс. увеличилось в минувший понедельник число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 349 случаев смертельного исхода вызываемого инфекцией заболевания. Всего в стране инфицировано 24,747 тыс. человек

В Иране зафиксировано 14,991 тыс. случаев заболевания (скончались 853), Испании - 9,191 тыс. (303), Южной Корее - 8,320 тыс. (81), Франции - 6,633 тыс. (148), Германии - 6,012 тыс. (14), США - 3,689 тыс. (68), Швейцарии - 1,563 тыс. (13), Великобритании - 1,543 тыс. (55), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) - 1,510 тыс. (31), Норвегии - 1,256 тыс. (три), Нидерландах - 1,132 тыс. (20), Австрии - 1,016 тыс. (3).

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 141 стране и районе мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Теги: #коронавирус #жертвы
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