SkyUp Airlines начал вывозить украинцев из Египта – глава МИД Кулеба

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines начала вывозить из Шарм-эль-Шейха (Египет) граждан Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Египет - SkyUp Airlines начал вывозить наших людей из Шарма, за что компании благодарность. Утром уже 5 самолетов - в Борисполь, 1 – во Львов. Консул помогает", - написал Кулеба на странице в Фейсбуке.

Министр добавил, что МИД на данный момент совместно с министром инфраструктуры Владиславом Криклием работает с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь украинцам вернуться домой.

Кроме того, Кулеба проинформировал, что в Шри-Ланке сейчас застряли 105 граждан.

"Узнаем о новых наших соотечественниках за рубежом. Занимаемся ними. Посольство сообщает мне о принятых шагах", - отметил министр.

Как сообщалось, 730 граждан Украины помещены на 14-дневный карантин в гостинице в египетском городе Шарм ель-Шейх в связи с выявлением в нем двух туристов, инфицированных коронавирусом Covid-19. Глава МИД Украины заявил при этом, что среди украинцев в гостинице в Египте больных коронавирусом нет.