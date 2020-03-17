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08:20 17.03.2020

КПВВ в АР Крым и Севастополь закрываются до 3 апреля для некоторых категорий граждан

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КПВВ в АР Крым и Севастополь закрываются до 3 апреля для некоторых категорий граждан

Пропуск на временно оккупированную территорию АР Крым и г.Севастополь и выезд из нее временно ограничивается для некоторых категорий граждан, с целью уменьшения потока возможно инфицированных коронавирусом, сообщили в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"До 3 апреля 2020 временно прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г.Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с ТОТ АР Крым и г.Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник.

Подчеркивается, что въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с министерством вместе с Администрацией Государственной пограничной службы.

"Подчеркиваем, что временное закрытие КПВВ не только уменьшит поток возможно инфицированных граждан Украины из КПВВ, но и позволит их защитить. В первую очередь - пожилых людей, ведь по медицинской статистике для них коронавирус является наиболее опасным", – отметили в ведомстве.

Теги: #крым #кпвв #украина #ограничение
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