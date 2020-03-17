Зеленский: крупный бизнес будет организовывать для своих работников свой транспорт

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что крупный бизнес будет сам организовывать доставку своих работников на предприятия.

"У меня сегодня было первое совещание с крупным бизнесом, потому что у них большие предприятия не только в Киеве, а и по всей Украине, что они будут делать отдельные маршрутки, автобусы, чтобы их работники могли доехать на работу", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.