Зеленский о позиции Кернеса: каждый заболевший в Харькове будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет еще и уголовная

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мэр Харькова Геннадий Кернес в случае невыполнения решения правительства о прекращении работы городского метрополитена будет нести как моральную ответственность за жизни и здоровье людей, так и уголовную ответственность за нарушение закона.

"Я прочитал то, что сказал господин мэр (Геннадий Кернес – ИФ). Я думаю, что вся ответственность за каждого заболевшего в Харькове, не хочу говорить о летальных случаях, и верю, что их там не будет, это, во-первых, будет полностью сейчас его ответственность. А еще, с другой стороны, скажу так осторожно, что если он будет нарушать закон, а он уже начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, комментируя прозвучавшие в понедельник в СМИ высказывания Кернеса о том, что мэр Харькова не будет закрывать работу городского метрополитена.