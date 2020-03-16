В "Слуге народа" поддержали предложение Зеленского продолжить работу в сессионном зале - нардеп Кравчук

Фракция "Слуга народа" поддержала предложение президента Владимира Зеленского не отказываться от пленарных заседаний и продолжить работу в сессионном зале, написала на своей странице в Facebook заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Фракция встретилась с президентом. Говорили откровенно и время эмоционально. В итоге практически единогласно согласились с позицией главы государства. Верховная Рада должна работать. Мы не можем себе позволить идти на карантин и не работать в сессионном зале", - написала Кравчук.

Она убеждена, что максимальную пользу государству и украинцам парламент сможет принести рассматривая законопроекты на пленарных заседаниях.

"В такой ситуации народные избранники - если они действительно народные - не могут позволить себе отсиживаться, прячась за процедурами и нормами. Это тот самый момент, когда власть должна показать свою сплоченность и решимость в борьбе с глобальным бедствием. Это тот момент, когда власть должна работать с удвоенной энергией. Потому что нас выбирали работать, несмотря на обстоятельства. Именно здесь, в сессионном зале, принимая реформаторские законы, мы сможем быть для избирателей максимально полезными", - добавила заместитель председателя фракции "Слуга народа".