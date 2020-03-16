События

21:31 16.03.2020

Разумков собирает глав фракций на 23:00

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Разумков собирает глав фракций на 23:00

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает глав парламентских фракций и депутатских групп на совещание в понедельник в 23:00.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщил источник в руководстве одной из фракций в Верховной Раде.

По словам собеседника агентства, Разумков пригласил руководителей парламентских фракций и депутатских групп для проведения совещания перед внеочередным заседанием Рады, которое состоится во вторник в 8:00.

Информацию агентства подтверждает и председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин. В своём посте в Facebook он подтвердил совещание у Разумкова.

"Председатель Верховной Рады на ночь объявляет совещание. Поговаривают, с участием Кабмина и СНБОУ. Президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме", - написал Рахманин.

Он считает, что Зеленский намерен обсудить вопрос введения чрезвычайного положения по всей территории страны в связи ситуацией с коронавирусом COVID-19.

Теги: #совещание #фракции #вр
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