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20:39 16.03.2020

Набсовет "Нафтогаза" продлил контракт Коболевым на 4 года - источник

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Набсовет "Нафтогаза" продлил контракт Коболевым на 4 года - источник

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" продлил на четыре года контракт с главой правления Андреем Коболевым, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании набсовета в понедельник.

Как сообщалось, Коболев был назначен главой "Нафтогаза" в марте 2014 года, в марте 2019 года Кабинет министров Владимира Гройсмана по предложению наблюдательного совета НАК продлил контракт с Коболевым еще на год - до 22 марта 2020 года.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #коболев #контракт #нафтогаз_украины
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