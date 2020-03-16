Малайзия закрывает границы из-за ситуации с коронавирусом

Власти Малайзии с целью сдержать распространение коронавируса COVID-2019 приняли решение запретить согражданам поездки за рубеж, а иностранцам - въезжать в Малайзию, сообщают западные СМИ.

"Я понимаю, вы (сограждане - ИФ) можете чувствовать, что предпринятые правительством меры создадут трудности в вашей повседневной жизни. Однако правительство должно действовать так, чтобы сдержать распространение вируса COVID-2019, который, вероятно, приведет к летальным исходам в нашей стране", - заявил премьер Малайзии Мухиддин Яссин.

При этом малазийцы, возвращающиеся на родину, должны будут отправиться в карантин на 14 дней. Кроме этого, власти начиная со среды на две недели приостанавливают работу школ, закроют по всей страны некоторые магазины и места проведения религиозных обрядов, а также запретят массовые собрания людей.

В то же время супермаркеты и учреждения, предоставляющие важные общественные услуги, такие как банки, продолжат работать.

"Мы видели, как некоторые страны предприняли решительные шаги по сдерживанию вспышки (COVID-2019 - ИФ), такие как Китай, в котором произошло существенное снижение случаев инфицирования COVID-2019", - отметил премьер.

СМИ напоминают, что на данный момент в Малайзии зафиксированы 566 случаев заражения коронавирусом, без летальных исходов.