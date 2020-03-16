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19:13 16.03.2020

В Молдавии во вторник может быть введено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса

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В Молдавии во вторник может быть введено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса

Правительство Молдавии предложило парламенту ввести чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса.

"Чрезвычайное положение вводится на всей территории Молдавии сроком на 30 суток", - отмечается в постановлении правительства, направленном депутатам.

Ранее президент Игорь Додон предложил ввести в стране чрезвычайное положение, обращаясь к народу в прямом эфире телевидения.

Как сообщалось, в пятницу правительство Молдавии объявило на всей территории Молдавии "красный код" - высшую степень опасности в связи с угрозой распространения коронавируса. С понедельника закрыты все торговые центры, рестораны и места общественного питания, промышленные и продовольственные рынки, за исключением продовольственных супермаркетов, аптек и заправочных станций.

С 11 марта в Молдавии прекращены занятия во всех учебных заведениях в связи с угрозой распространения коронавируса. Также запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Это касается концертов, спектаклей, культурных и спортивных мероприятий. С 7 марта по настоящее время в Молдавии зарегистрировано 29 случая заражения коронавирусом.

Ожидается, что чрезвычайное положение будет объявлено уже во вторник. Согласно законодательству, режим чрезвычайного положения объявляет парламент по предложению правительства.

Теги: #молдова #чп #коронавирус
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