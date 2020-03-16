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18:43 16.03.2020

Зеленский предлагает Мининфраструктуры с 12:00 18 марта запретить ж/д, авиа и автобусное пассажирское сообщение между городами и областями, запретить работу метро

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Зеленский предлагает Мининфраструктуры с 12:00 18 марта запретить ж/д, авиа и автобусное пассажирское сообщение между городами и областями, запретить работу метро

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта запретить ж/д, авиа и автобусное пассажирское сообщение между городами и областями, запретить работу метро в украинских городах.

"Министерству инфраструктуры с 12-го часа дня 18 марта 2020 года запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское перевозки, запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и такси. И до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - сказал он в своем видеообращении в понедельник, опубликованном на его странице в Facebook.

Теги: #транспорт #метро #зеленский #запрет
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