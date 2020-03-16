Зеленский предлагает Мининфраструктуры с 12:00 18 марта запретить ж/д, авиа и автобусное пассажирское сообщение между городами и областями, запретить работу метро

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта запретить ж/д, авиа и автобусное пассажирское сообщение между городами и областями, запретить работу метро в украинских городах.

"Министерству инфраструктуры с 12-го часа дня 18 марта 2020 года запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское перевозки, запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и такси. И до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - сказал он в своем видеообращении в понедельник, опубликованном на его странице в Facebook.