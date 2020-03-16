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17:52 16.03.2020

Зеленский призывает Кабмин на вечернем заседании запретить с 17 марта работу ТРЦ, ресторанов, кафе и других заведений развлечений и услуг

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Зеленский призывает Кабмин на вечернем заседании запретить с 17 марта работу ТРЦ, ресторанов, кафе и других заведений развлечений и услуг

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Кабинет министров на вечернем заседании запретить с 17 марта работу ТРЦ, ресторанов, кафе и других заведений сферы развлечений и услуг.

"Сегодня вечером состоится заседание правительства. Я призываю Кабинет министров Украины сделать следующее: первое – с 00:01 17 марта 2020 года запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, финтес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать на дом", - сказал он в своем видеообращении в понедельник, опубликованном на его странице в соцсети Facebook.

Теги: #трц #зеленский #коронавирус
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